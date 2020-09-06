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تعليم

بدء تلقي طلبات التحويل يدويا بجامعة عين شمس.. اليوم

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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حسام الفقي
يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس تلقي طلبات التحويل، وذلك منذ التاسعة والنصف من صباح اليوم وحتى الخميس المقبل. 

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يستمر العمل بمكتب التحويلات المركزي بمقر مبنى الامتحانات من التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مع مراعاة الشروط المعلنة بمكتب التحويلات المركزية لكل كلية، ويتم تقديم الأوراق مباشرة لمكتب التحويلات المركزية بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد. 

أكدت إدارة الجامعة ضرورة اتخاذ المترددين على مكنب التحويلات لكل التدابير الاحترازية اثناء التقديم من حيث: 
  - ارتداء الكمامة الصحية. 
  - حضور الطالب بشخصه فقط. 
  - مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.
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