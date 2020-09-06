بدء الدراسة في المدارس الرسمية الدولية الحكومية.. 27 سبتمبر

قررت المدارس الرسمية الدولية في مصر ، بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد ابتداءا من يوم الاحد 27 سبتمبر 2020.





جاء ذلك بعد اجتماع عقد بين الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، وحسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية في مصر ، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2020/2021.





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وقد تم التشديد على ضرورة أن يحضر الطلاب إلى المدارس الرسمية الدولية بالزي المدرسي الاتي :





بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال (تيشيرت بولو ابيض – بنطلون ميلتون كحلي – جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي)





المرحلة الابتدائية (تيشيرت بولو رمادي فاتح – بنطلون ميلتون كحلي – جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي)





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ولأولياء الامور الحق في شراء الزي المدرسي بمعرفتهم من أي مكان دون تغيير عن ما سبق ذكره.



