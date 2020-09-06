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تعليم

بدء الدراسة في المدارس الرسمية الدولية الحكومية.. 27 سبتمبر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي
قررت المدارس الرسمية الدولية في مصر ، بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد ابتداءا من  يوم الاحد 27 سبتمبر 2020.

جاء ذلك بعد اجتماع عقد بين الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، وحسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية في مصر ، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

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وقد تم التشديد على ضرورة أن يحضر الطلاب إلى المدارس الرسمية الدولية بالزي المدرسي الاتي :

بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال (تيشيرت بولو ابيض – بنطلون ميلتون كحلي – جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي)

المرحلة الابتدائية (تيشيرت بولو رمادي فاتح – بنطلون ميلتون كحلي – جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي)

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ولأولياء الامور الحق في شراء الزي المدرسي بمعرفتهم من أي مكان دون تغيير عن ما سبق ذكره.

جدير بالذكر أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية (11) مدرسة، وجار العمل بإقامة مدرسة جديدة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومدرسة أخري بمحافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وتعمل المدارس الرسمية الدولية على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
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