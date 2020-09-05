وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، من عدد من ركاب قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان؛ بسبب عطل تكييف العربة رقم 4 ، حيث وجه الوزير بالدفع بفرق الصيانة لإصلاحه؛ وهو ما تم بالفعل، بالإضافة إلى تقديم اعتذار للركاب عن هذا العطل,



