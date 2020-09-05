AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يختار المجموعة الـ 7 في كأس العالم 2021

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:09 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
حسن العمدة
اختار منتخب مصر لكرة اليد، المجموعة 7 ، خلال فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 بمنطقة الاهرامات، والتي تستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وفيما يلي، نوضح المجموعات، والدول الموجودة بكل منها..

* المجموعة الاولي :

- الرأس الاخضر
- أوروجواي 
- ألمانيا

* المجموعة الثانية :

- بولندا
- البرازيل
- أسبانيا

* المجموعة الثالثة :

- انجولا
- اليابان
- كرواتيا

* المجموعة الرابعه :

- الكونغو الديمقراطية
- البحرين
- الدانمارك

* المجموعة الخامسة :

- امريكا الشمالية
- فرنسا 
- النرويج

* المجموعة السادسة :

- المغرب
ايسلندا
- البرتغال 

* المجموعة السابعه :

- امريكا الجنوبيه 
- جمهورية التشيك
- السويد
- مصر 

* المجموعة الثامنه :

- روسيا 
- كوريا الجنوبية 
- سلوفينيا

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

وبدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنظار العالم تتوجه غدا صوب سفح أهرامات الجيزة لمشاهدة حفل قرعة مونديال كرة اليد

اليوم.. قرعة قرعة مونديال كرة اليد تحت سفح الأهرامات بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة

تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة بمونديال اليد قبل قرعة اليوم

خالد النبوي يتحدث عن أجمل شىء في بطولة كأس العالم لليد

في مقدمتهم رئيس الحكومة| 18 وزيرًا يشهدون مراسم قرعة بطولة كأس العالم لليد بالأهرامات

بدء مراسم سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد

ترشيحاتنا

الثانية بعد السودان.. دولة عربية تتعرض لفيضانات شديدة

الإصابة به أقل خطورة.. الصحة العالمية: تحور كورونا جينيا

أنا مش رمضان صبحي عشان أبيع الأهلي.. رحاب جمعة نجمة سان جينيان الفرنسي: وفاة والدي أصعب لحظة في حياتي.. ولن ألعب في الزمالك.. حوار

النجم الساحلي يتعاقد مع "صلاح الجديد" لاعب الأهلي

كارتيرون يضم ثلاثي الزمالك إلى معسكر طلائع الجيش

صراع إنجليزي على نجم المنتخب المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز القصير.. زوجة مصطفى فهمي بإطلالة جذابة على البحر

انتبه.. علامة في الشفاه تشير للإصابة بـ كورونا

لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور