منتخب مصر لكرة اليد يختار المجموعة الـ 7 في كأس العالم 2021

اختار منتخب مصر لكرة اليد، المجموعة 7 ، خلال فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 بمنطقة الاهرامات، والتي تستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة.
وفيما يلي، نوضح المجموعات، والدول الموجودة بكل منها..
* المجموعة الاولي :
- الرأس الاخضر
- أوروجواي
- ألمانيا
* المجموعة الثانية :
- بولندا
- البرازيل
- أسبانيا
* المجموعة الثالثة :
- انجولا
- اليابان
- كرواتيا
* المجموعة الرابعه :
- الكونغو الديمقراطية
- البحرين
- الدانمارك
* المجموعة الخامسة :
- امريكا الشمالية
- فرنسا
- النرويج
* المجموعة السادسة :
- المغرب
- ايسلندا
- البرتغال
* المجموعة السابعه :
- امريكا الجنوبيه
- جمهورية التشيك
- السويد
- مصر
* المجموعة الثامنه :
- روسيا
- كوريا الجنوبية
- سلوفينيا
وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .
وبدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم .