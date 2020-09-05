منتخب مصر لكرة اليد يختار المجموعة الـ 7 في كأس العالم 2021

اختار منتخب مصر لكرة اليد، المجموعة 7 ، خلال فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 بمنطقة الاهرامات ، والتي تستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة.





وفيما يلي، نوضح المجموعات، والدول الموجودة بكل منها..





* المجموعة الاولي :





- الرأس الاخضر

- أوروجواي

- ألمانيا





* المجموعة الثانية :





- بولندا

- البرازيل

- أسبانيا





* المجموعة الثالثة :





- انجولا

- اليابان

- كرواتيا





* المجموعة الرابعه :





- الكونغو الديمقراطية

- البحرين

- الدانمارك





* المجموعة الخامسة :





- امريكا الشمالية

- فرنسا

- النرويج





* المجموعة السادسة :





- المغرب

- ايسلندا

- البرتغال





* المجموعة السابعه :





- امريكا الجنوبيه

- جمهورية التشيك

- السويد

- مصر





* المجموعة الثامنه :





- روسيا

- كوريا الجنوبية

- سلوفينيا



