الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة: فيضانات السودان لم تحدث منذ قرن ..فيديو

قال بشرى حامد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالسودان، إن موسم الأمطار والسيول تزامن مع زيادة منسوب مياه النيل بنسبة غير مسبوقة، معقبا: نسبة زيادة منسوب النيل لم تحدث منذ 100عام.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الدولة لم تكن مستعدة لهذا الحادث، حيث أنها لم تكن تتوقع أن تكون بهذه القوة، مشددا على أن الأمر حاليا صعب للغاية في السودان والفيضانات تسببت في الكثير من الأضرار.



وفيما يتعلق بإعلان السوادن منطقة طوارئ، اوضح أن هذا الإعلان تم إصداره بعد دراسة الوضع في السودان، لافتا إلى دعوة الأشقاء لمساعدة السودان، لأن الوضع الحالي خرج عن السيطرة وفاق كل التوقعات والإمكانيات.



وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب التدخل السريع من قبل دول الجوار والجيران وكذلك المجتمع الدولي، متابعا: مصر دائما ما تكون سباقة فهي لم تنتظر الإعلان للتدخل والمساعدة.



واسترسل: مصر منذ جائحة كورونا وهي تقد الدعم للسوادن وحتى الآن تقدم الدعم، كما نتقدم بالشكر للدول العربية لتعاملهم مع الوضع في السودان بجدية، متابعا: انهيار فوق 100 ألف منزل بالكامل، بالإضافة إلى 250 ألف منزل منهار جزئيا.

