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محافظات

استثناء أبناء رفح المقيمين بالإسماعيلية من قرار الإزالات الفورية لمخالفات البناء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:45 م
استثناء ابناء رفح
استثناء ابناء رفح المقيمين بالاسماعيلية من قرار الازالات
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انجي هيبة
أكدت مصادر رسمية بديوان عام محافظة الاسماعيلية، صدور قرار بمنع إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية لأبناء رفح المقيمين في محافظة الإسماعيلية.

وأكدت المصادر أن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أصدر قرارًا بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، بتيسير الخدمات المقدمة لأبناء رفح المنقولين للإسماعيلية، ووقف تنفيذ إزالة مخالفات وتعديات البناء على الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ شمال سيناء،  الوقوف بجانب أبناء رفح، وحل كافة مشكالهم وتلبية مطالبهم والتي كان على رأسها عدم إزالة منازلهم التي أقاموا بها فور انتقالهم من سيناء إلى الإسماعيلية، مراعاة لظروفهم الاستثنائية.

أعلنت محافظة شمال سيناء، تقديم  تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% جدية التصالح، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه أعطي توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، حيث يستمر العمل في تلقي الطلبات بمجالس المدن علي مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية، وبعد فترات العمل الرسمية حتي الخامسة مساءً.

وأشار المحافظ، إلي الإقبال الكبير من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.


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