أشرف صبحي لـ صدى البلد: مجموعة مصر في كأس العالم لليد متوازنة

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجموعة منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم التي ستقام فى يناير 2021 .

وقال صبحي ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، الحمد لله مجموعتنا متوازنة وفخورين بالتنظيم الذي أقيم في منطقة الاهرامات فى حضور العديد من الشخصيات المهمة .

وشدد صبحي على أن منتخب مصر سوف يستعد بقوة لإسعاد الجماهير المصرية وحصد لقب كأس العالم لكرة اليد.

واسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 فى فعاليات قرعة كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .





بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم .



