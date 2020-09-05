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أخبار العالم

فضيحة جديدة في ليبيا.. صرف مرتبات لموظفين متوفين وآخرين وهميين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:45 م
وزارة المالية الليبية
وزارة المالية الليبية
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قسم الخارجي
قررت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، السبت، تعطيل تحديث منظومة المرتبات بداية الشهر الحالي بـ17 ألف مرتب.
وأكدت الوزارة، بحسب ما ذكرت قناة 218 الليبية، أن منظومة المرتبات بالوزارة تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات.

ونقلت القناة عن المركز الإعلامي لوزارة المالية قوله إن الربط والتطابق تم بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن النتائج كانت متفاوتة حيث تبين وجود نحو 6900 متوف لم يتم الإبلاغ عنهم وتتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم بالإضافة لوجود شريحة تختلف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل.

وأشار المركز إلى وجود شريحة تختلف في الاسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو ما يعتبر مرتبات لأشخاص وهميين. وفي غضون ذلك أكد المكتب الإعلامي أنه ستتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية في خطوة لمكافحة الفساد.

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