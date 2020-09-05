د.هالة حربى تكتب: عن الارتحال فى رواية "غواية الرمل"

يحكى الجزء الأول من رواية "غواية الرمل" للكاتب هشام حربي ، قصة حربي الكبير وارتحاله من الصحراء إلى أدكو هو وإخوانه عبد الله وجاد.





تبدأ أحداث القصة بجمع الشباب للعمل بالسخرة فى حفر قناة السويس وقت حكم سعيد باشا. يسلم جاد ابنه أحمد وهو على علم أن الذاهب مفقود والهارب مولود. ويفطن حربي إلى ضرورة الهرب بأولاده الثلاثة ليلا.





يرتحل بأولاده رزق وعبد الجواد وحربي الصغير وزوجته تفاحة. وبعد رحلة طويلة يصلون إلى قرية "رملة الأنجب" فقد أغواه -وهو الرجل الصحراوى- وجود 'مقطع الرمل' فى الرملة.





حط رحاله وبدأ ببناء دار له فى الرملة يردم مستنقعات البركة ومستنقعات الأخلاق بجديته فى العمل ورفضه سرقة الشونة وحرصه على الكسب الحلال بكرامة.





تمر الأيام ويتخذ زوجة ثانية من الرملة ليمد جذوره فيها ويوطد علاقته بعائلاتها، ويتخذ زوجة ثالثة..وتكبر داره وأرضه ويكثر أولاده، لكن يعرف أن من يأخذ الشباب للسخرة قد اقتربوا من الرملة ولأنه سجل زواج ابنه فيها فلابد سيأتى اسمه مع المطلوبين خصوصا أن شيخ البلد ليس عادلا أو شريفا.





يرتحل ثانية إلى أشمون ويعيش بأسرته بين أشمون وسمادون فى أرض المعصراوى، تنتشر الكوليرا مع الظلم الاجتماعى والسخرة ثم تنكشف الغمة وينتهى الحفر فى القناة وينتهى وباء الكوليرا فيعود إلى الرملة لأرضه وداره، فيكتشف أن أخاه جاد قد استولى على أرضه، يفقد حربي الأمل ويتقيئ دما ويلبث ثلاثة أيام ويموت.





حاول حربي أن يتمسك بقيمه فى أرض المستنقعات الأخلاقية وقاوم حتى النهاية لكن غلبه القيئ والفساد الذي استشرى فى القرية وخاصة أخيه.





أوصى أولاده أن يجعلوا لهم كبيرا وليكن ابنه الأكبر رزق، لكن اختلف الأولاد على مكان دفنه، أيدفن فى الرملة حيث زوجتيه الثانية والثالثة أم فى ادكو حيث هجرته الأولى وزوجته تفاحة؟ أم فى سمادون حيث وجد راحته و أرضه؟





نام الأولاد دون أن يتفقوا..وهذه كانت أول مخالفة لوصية أبيهم. استيقظوا فجرا ليجدوا أن أمهم وجثة أبيهم قد اختفيا وكثرت التآويل حول سر هذا الاختفاء، لكنى أرى أنه ذلك الارتحال الدائم الذي مارسه حربي فى حياته، هو ارتحل أيضا ميتا، فلو أنه دفن فى مكان معلوم لأولنا القصة أن هاهو أخيرا استقر فى مكان. لكن غواية الرمل تأبى ذلك التأويل.





كان يبحث من البداية عن وطن يشبه وطنه وأناس يشبهونه لكنه عانى الغربة على جميع المستويات فقد خانه أخوه واستحل أرضه لنفسه وعامله أهل القرية كأنه غريب على الرغم من أنه صاهر ثلاث عائلات، فيها اثنتان لنفسه والثالثة لزواج ابنه.





لكن السبب الذي جعله يرتحل إلى الرملة مازال موجودا، السخرة والظلم الاجتماعى وغياب العدل.

لم يجتمع الأبناء على رأي واحد كما أوصاهم فكان قدرهم التفكك والشتات واستمرار الارتحال والغربة ومحاولة الهجنة تلك التى لم تشفع لحربي ولم تمد له جذورا فى الرملة.





ويظل موته واختفائه مع تفاحة- الزوجة الأولى- لغزا نتمنى فك شفرته فى الجزء الثانى من القصة.