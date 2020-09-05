مدير اختبارات ACT: امتحاناتنا غير قابلة للتسريب| ومفاجأة لطلاب الدبلومة الأمريكية

أكد أحمد فاخر المدير الاقليمي لاختبارات ACT بالشرق الاوسط أن امتحانات ACT او SAT الخاصة بطلاب الدبلومة الامريكية في مصر ، هي اختبارات لقياس نواتج التعلم خلال سنوات الدراسة ، وليست اختبارات في منهج معين .





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وقال فاخر في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل : العلم واحد في كلا الامتحانين ، فطالب الدبلومة الامريكية يدرس اللغة الانجليزية ويمكنه ان يمتحن فيها اما بالـ SAT و الــ ACT .





وأشار فاخر إلى ان الفرق الوحيد بين الامتحانين ، هو أن الـ SAT ورقي ، و الـ ACT إلكتروني .









وشدد فاخر على أن الميزة في امتحان الـACT هو انه إلكتروني وبالتالي ، نظامه يغلق باب التسريب و بالتالي لا مجال لإلغاءه فجآة مثلما حدث في الSAT ، كما أنه يسهل اعلان نتائجه بشكل اسرع .





وأوضح أن كل طلاب الدبلومة الامريكية في جميع دول العالم ، يدرسون في مدارسهم بطريقة طبيعية ، ثم يدخل الطالب امتحان الـ SAT أو الـ ACT لقياس نواتج التعلم بأي شكل سواء ورقي او إلكتروني.





وقال : "في الدبلومة الامريكية مفيش حاجة اسمها امتحان سهل او صعب ، اللي يقدر يحل SAT هايقدر يحل ACT .





وأضاف قائلا : نحن متعاطفين مع طلاب الدبلومة الامريكية في مصر ، و لكن الحكومة المصرية ليس امامها الآن إلا أن تقيم الطلاب بالـ ACT بعد إلغاء SAT ، ونحن نضمن عدم تسريب امتحانات ACT في اي مكان في العالم ، وهذه هي ميزة الامتحانات الالكترونية



