انفجرت فيهما عبوة ناسفة.. فرنسا تعلن مقتل 2 من جنودها في مالي

أعلن قصر الإليزيه، عن مقتل جنديين فرنسيين ، ضمن قوة "برخان" ، في مالي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأوضح قصر الرئاسة الفرنسي ، أن الجنديين لقيا مصرعهما في مالي؛ نتيجة انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهما المدرعة.





وسبق أن اعترف الجيش الفرنسي، الأسبوع الماضي، أن وحدة من قوة "برخان"، قتلت مدنيا بالخطأ، في شمال شرقي مالي.





وأشار إلى أنه بعد اقتراب حافلة بسرعة عالية من قافلة عسكرية فرنسية، ردت القوات برصاصات تحذيرية، لكن الطلقات اخترقت الزجاج؛ ما أدى إلى وفاة أحد الركاب وإصابة 3 آخرين.



