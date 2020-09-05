المكايد الجنسية تقتحم الفن.. مخرج يغتصب فنانة ويصورها وآخر يعتدي على 90 سيدة

حالة كبيرة من الجدل تثار بين الحين والآخر داخل الوسط الفني، على الصعيد العالمي، بسبب الكشف عن مكائد جنسية مدبرة لعدد من الفنانات في هوليوود، بعد وقائع الاعتداء الجنسي عليهن واغتصابهن من قبل صانعي الأعمال الفنية من منتجين ومخرجين.
ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز المكائد الجنسية التي دُبرت في الوسط الفني مؤخرًا.
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.
وبعد مرور أيام قليلة على حالة الجدل، خرج ألكسندر باين عن صمته، ورد على مزاعم «مكجوان» بالنفي في تصريحات صحفية، موضحًا أنه حينما كانت الأخيرة تبلغ 15 عامًا، كان ذلك في أواخر الثمانينيات، وأنه في ذلك الوقت كان طالبًا يدرس السينما بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، منذ عام 1984 وحتى عام 1990.
جاء ذلك بعد ادعاءات الأمريكية روز مكجوان -مواليد عام 1973- بأن المخرج الكسندر باين، الحائز على جائزة الأوسكار، اعتدى عليها جنسيًا وهي ذات 15 عامًا.
وادعت روز، أن «باين» قام بتصوير فيلم إباحي لها، وتركها بعد ذلك في الشارع بعدما اعتدى عليها جنسيًا، لافتة إلى أنها لا تزال تتذكر شقته.
كشفت صحيفة ديلي ميل - البريطانية، عن تقدم العديد من النساء، ببلاغات للكشف عن قصص اغتصابهن المروعة، وقيام الممثل الأمريكي رون جيريمي، بـ الاعتداء الجنسي عليهن.
وأوضحت ديلي ميل، أن رون جيريمي - 67 عامًا (ممثل أفلام إباحية وغير إباحية)، تم وضعه في السجن بعد أن اتهمته أربع نساء بارتكاب جرائم اعتداء جنسي، في ويست هوليود.
وأضاف تقرير ديلي ميل، أن إدارة شرطة لوس أنجلوس، تلقت 30 ادعاءً آخر بـ الاغتصاب ضد روني جيريمي في لوس أنجلوس، وأماكن أخرى، الذي استخدم شهرته للاعتداء عليهن.
وكشف التقرير أن جرائم الاغتصاب، التي قام بها «جريمي»، بدأت منذ عام 2000، ولكن ضحاياه تكتموا عن الإفصاح بالوقائع خشية عدم تصديقهن ومساءلتهن القانونية، لكنهم بادروا بالكشف عن جرائمه بعد أن وقع في قبضة الشرطة.
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن تطورات جديدة في قضية المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، المتهم فيها بالاعتداء الجنسي واغتصاب 90 سيدة، وأدِين على إثرها من مبادرة #MeToo الشهيرة، التي كشفت عن تعرض نساء للاغتصاب من خلال المشاركة في الهاشتاج سالف الذكر.
وفي أحدث تطورات القضية، أدانت هيئة المحلفين في محكمة بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، هارفي واينستين صاحب الـ (67 عامًا) بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، فى أحدث مستجدات القضية التي تعود إلى أكتوبر 2017.
وحجزت المحكمة، القضية للحكم في جلسة لاحقة، واعتبرته مذنبًا في تهمتين من أصل 5 تهم موجهة إلى هارفي واينستين، ليصبح المنتج الشهير مهدد بعقوبات قد تصل إلى السجن 25 عامًا.
يأتي ذلك بعد المداولات التي عقدتها هيئة المحلفين في 18 فبراير، بعد محاكمة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، منذ بدأ المحاكمة بتاريخ 22 يناير، الماضي، إذ تقدمت 6 سيدات أخريات بإدانة المنتج الهوليودي، وأكدن إنهن تعرضن للأغتصاب، فأخذت هيئة المحلفين باثنين فقط منهن، هما: (الممثلة السابقة جيسيكا مان ومساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي).
ورد المنتج الهوليودي الشهير هارفي واينستين (67 عامًا)، على تلك التهم بالنفي، مؤكدًا أن العلاقات الجنسية التي أقامها حدثت بالتراضي مع كل السيدات.