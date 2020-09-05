المكايد الجنسية تقتحم الفن.. مخرج يغتصب فنانة ويصورها وآخر يعتدي على 90 سيدة

حالة كبيرة من الجدل تثار بين الحين والآخر داخل الوسط الفني، على الصعيد العالمي، بسبب الكشف عن مكائد جنسية مدبرة لعدد من الفنانات في هوليوود، بعد وقائع الاعتداء الجنسي عليهن واغتصابهن من قبل صانعي الأعمال الفنية من منتجين ومخرجين.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز المكائد الجنسية التي دُبرت في الوسط الفني مؤخرًا.





حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الممثلة الأمريكية روز مكجوان، التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن السيناريست والمخرج الأمريكي الكسندر باين، اعتدى عليها جنسيًا، وقام بتصويرها وهي ذات 15 عامًا.

وبعد مرور أيام قليلة على حالة الجدل، خرج ألكسندر باين عن صمته، ورد على مزاعم «مكجوان» بالنفي في تصريحات صحفية، موضحًا أنه حينما كانت الأخيرة تبلغ 15 عامًا، كان ذلك في أواخر الثمانينيات، وأنه في ذلك الوقت كان طالبًا يدرس السينما بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، منذ عام 1984 وحتى عام 1990.



