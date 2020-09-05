أخبار الأهلي.. أول تعليق من فايلر على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ولاعبان سربا تفاصيل أزمة كهربا

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









نجح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، في تحديد اسم اللاعب الذي كان وراء تسريب واقعة محمود كهربا، ومحمد الشناوي، لوسائل التواصل الاجتماعي.









قام عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بإغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول منشورات منها تسيء للنادي الأهلى وجماهيره.













حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الاهلى والاسماعيلي في الدور الثاني ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.









تعاقد النجم الساحلي التونسي مع المصري محمود صابر لاعب النادي الأهلي لمدة 4 سنوات.













كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن الجهاز الفني للفريق يرحب بتأجيل مباراته مع منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.







