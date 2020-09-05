وفاة رضيع برأسين بعد ولادته في سوهاج.. وحالة توءمه والأم مستقرة

توفي منذ قليل التوءم المُلتصق الذي وضعته إحدى السيدات بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، داخل مستوصف أحمد عبدالسلام قورة الخيري، حيث وضعت في الشهر الثامن، وانجبت توءمين ذكرين ، أحدهما برأسين.









وأكد الدكتور أحمد صابر، أخصائي النساء والتوليد والمشرف على حالة الولادة، أن التوءم المُلتصق توفي لتداخل أنسجة الأعضاء، كما أن حالة مثل هذه كانت بحاجة إلى مستشفى بأجهزة خاصة عالية الجودة، تستطيع التعامل معه.





كما أوضح أنه أثناء مُتابعة حالة السيدة الحامل ظهر عليها وجود توءم وتم عمل أشعة رباعية الأبعاد للتأكد من الحالة، وأظهرت نتيجة الأشعة وجود توءم مُلتصق.





وأشار "صابر" إلى أن سبب التوءم المُلتصق يرجع إلى تأخر انقسام العلقة في الرحم وتُعد هذه الحالة نادرة من نوعها بنسبة 1 لكل 250 ألف حالة تقريبًا.