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أخبار العالم

العُرس خايب| صورة سيلفي الطلاق تثير عاصفة من الجدل على مواقع التواصل فى تونس..شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:24 م
سيلفي الطلاق
سيلفي الطلاق
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محمود نوفل
تسببت صورة "سيلفي" نشرها مطلقان تونسيان بمناسبة طلاقهما في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في البلاد حيث نشرا الصورة وهما يغادران المحكمة، بعد الانفصال عن بعضهما البعض، رسميًا.

وشارك الزوجان عبر حسابيهما في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة سيلفي لهما مرفقة بعبارة "موش إحنا الخايبين العرس خايب".

وإنقسم رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مُعجب ومنتقد  لما قام بها الزوجان المنفصلان حيث بيًن المعجبون بالفكرة أنه من الرقي أن يحصل الانفصال بشكل يسوده الود والاحترام الكامل لأنهما أنهيا العلاقة في إطار ودي، بخلاف حالات طلاق كثيرة.

وقال منتقدو الصورة، إن حديث الطليقين عن كون الزواج الأمر السيئ، ونفيهما تهمة "السوء" عن نفسيهما، يبعث رسالة خاطئة إلى المجتمع والشباب، لأنه يصور مسألة الارتباط وتكوين الأسرة بمثابة شر مطلق، في حين أن الأمور ليست على هذا النحو.

وأضاف المنتقدون أن الملائم في هذه اللحظات الإنسانية، احترام ماضي العلاقة بين الزوجين، لأن التوثيق بسيلفي يكشف أنهما سعيدان بالتخلص من بعضهما البعض.
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