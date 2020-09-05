جامعة الأزهر تعزي السودان الشقيق في ضحايا الفيضانات

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بخالص العزاء والمواساة لدولة السودان الشقيقة؛ في ضحايا الفيضانات والسيول التي أسفرت عن وقوع عديد من الضحايا، وانهيار عديد من منازل الأشقاء في السودان وتدميرها.





وأعربت جامعة الأزهر عن تضامنها مع الأشقاء في دولة السودان الشقيقة، داعية المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.



