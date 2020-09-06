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اقتصاد

الحكومة تقترض 45.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. اعرف التفاصيل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تسعي الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، خلال الأسبوع الجاري؛ إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية؛ فقد تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري لتدبير مبلغ الاقتراض من البنوك بقيمة تقدر بـ45.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.

وبحسب التقرير فإنه سيتم الاقتراض عبر آلية أدوات الدين المحلي من سندات و أذون الخزانة خلال أيام الأحد و الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.


وقال التقرير إنه من المستهدف طرح أذون خزانة لآجال "91،266،364،182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 38.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس، حيث من المستهدف بيع أجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه غدا الأحد، ثم استكمال طرح أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

كما تسعي الحكومة أيضا لبيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ7 مليارات جنيه.
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