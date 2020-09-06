الحكومة تقترض 45.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع.. اعرف التفاصيل

تسعي الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، خلال الأسبوع الجاري؛ إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.
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ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية؛ فقد تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري لتدبير مبلغ الاقتراض من البنوك بقيمة تقدر بـ45.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.
وبحسب التقرير فإنه سيتم الاقتراض عبر آلية أدوات الدين المحلي من سندات و أذون الخزانة خلال أيام الأحد و الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.
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وقال التقرير إنه من المستهدف طرح أذون خزانة لآجال "91،266،364،182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 38.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس، حيث من المستهدف بيع أجلي 91 و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه غدا الأحد، ثم استكمال طرح أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما بـ 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
كما تسعي الحكومة أيضا لبيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ7 مليارات جنيه.