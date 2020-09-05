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محافظات

أمين تنظيم مستقبل وطن: الكوادر المتميزة ستأخذ فرصتها .. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:07 م
زيارة امين تنظيم
زيارة امين تنظيم مستقبل وطن للحزب
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محمود زيدان
أكد اللواء يحي عيسوي، أمين التنظيم بالأمانة المركزية لـ حزب مستقبل وطن، أن جميع القيادات والاعضاء المتميزين والمؤهلين سياسيًا سيحصلون على فرصتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفى الوقت المناسب.

وقال عيسوي، إن مجلس النواب قادم وأن المحليات لاتقل أهمية عن مجلسي الشيوخ والنواب ومن لم يترشح فى الشيوخ أو النواب له فرصة فى المحليات والجميع سياخد فرصته فى الوقت المناسب سواء فى مناصب داخل الحزب او من خلال الترشح فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة. 

وأشار عيسوى إلى أن من يريد العمل وله طموح سياسي  يستطيع أن يعمل من خلال الحزب كما فى مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات فحزب مستقبل وطن هو حزب يساند الدولة ويساند المواطن، ويحقق الطموح السياسي لأعضائه.

جاء ذلك خلال زيارة أمين التنظيم المركزى والمهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد اليوم لمقر حزب مستقبل وطن الرئيسى بكفرالشيخ، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الحزب بالمحافظة؛ للاطمئنان على استعدادات الامانة لجولة الإعادة لمجلس الشيوخ.

وشدد عيسوى على أهمية الحشد الاحترازى وتحقيق نسبة تصويت مرتفعة لمرشحى الحزب مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح لمرشحى الحزب فى الإعادة أشرف ممدوح عبدالونيس وعلى العجوانى للحصول على العلامة الكاملة باكتمال نجاح الثلاثى الفردى بعد فوز اللواء حسن البحيرى من الجولة الأولى.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحميد دمرداش الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية نائب مركز الرياض بكفرالشيخ والمهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة وأشرف ممدوح عبدالونيس، مرشح الحزب والمحاسب محمد العرابي، عضو هيئة المكتب وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة وأمناء المراكز والأقسام.
أمين تنظيم مستقبل وطن: الكوادر المتميزة ستأخذ فرصتها .. صور
أمين تنظيم مستقبل وطن: الكوادر المتميزة ستأخذ فرصتها .. صور
أمين تنظيم مستقبل وطن: الكوادر المتميزة ستأخذ فرصتها .. صور
أمين تنظيم مستقبل وطن: الكوادر المتميزة ستأخذ فرصتها .. صور
أمين تنظيم مستقبل وطن: الكوادر المتميزة ستأخذ فرصتها .. صور
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