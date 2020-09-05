وزيرة الثقافة تكرم 9 أيقونات فنية في يوم المسرح المصري

كرّمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 9 شخصيات فنية من الايقونات المسرحية فى الاحتفال بيوم المسرح المصرى الذى أقيم بالمسرح القومى لاول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وهم اسم الناقد الدكتور على الراعى وتسلمه نجله احمد ، إسم الكاتب الدكتور محسن مصيلحى وتسلمته أرملته ، إسم مهندس الديكور الدكتور حسين العزبى وتسلمه نجله محمد ، المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى وتسلمه عنه نجله احمد ، المخرج حمدى طلبة ، المخرج الكبير فهمى الخولى ، إسم المخرج حسين محمود وتسلمه شقيقه ، الفنانة القديرة رجاء حسين والمخرج الكبير خالد جلال .





قالت عبد الدايم ان فن المسرح احد مشاعل التنوير واسلوبا فريدا لتطوير الوعى والادراك الجمعى ، واضافت ان مسرح الدولة حقق خلال الفترة الماضية الكثير من المكاسب التى نسعى للحفاظ عليها رغم ازمة كورونا ، وتابعت ان الاحتفال بيوم المسرح المصرى بدا منذ 9 اعوام وتوقف لسنوات لتستعيده اليوم وزارة الثقافة مرة اخري نظرا لاهميته فى استرداد الزخم الابداعى فى هذا المجال ، واكدت ان تكريم الرموز يعد حافزا للاجيال الجديدة لمواصلة مسيرة الريادة المصرية ، مقدمة التحية لارواح شهداء المسرح الذين ادوا رسالة الابداع بكل اخلاص وتفانى .





ووجه الدكتور علاء عبد العزيز رئيس الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها لاعادة الاحتفال بيوم المسرح المصرى الذى تم اعتماده منذ سنوات ، وقال ان شهداء المسرح الذين رحلوا فى مثل هذا اليوم تركوا وصية غير مكتوبة حثوا خلالها على ضرورة استمرار المسرح والحفاظ على ازدهاره ، مشيرا انه مناسبة لتكريم اسماء الراحلين والاحتفاء بالرموز والرواد .



