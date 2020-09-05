جنايات القاهرة تؤجل نظر منع التصرف في أموال حسن نافعة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري نظر امر منع التصرف في اموال حسن نافعة لجلسة 10 سبتمبر.





صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم و معتز مدحت.





كانت المحكمة قد قررت الجلسة الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة فى البنوك، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.



