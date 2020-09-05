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حوادث

جنايات القاهرة تؤجل نظر منع التصرف في أموال حسن نافعة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:39 م
حسن نافعه
حسن نافعه
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رامي المهدي
أجّلت محكمة جنايات  القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري نظر امر منع التصرف في اموال  حسن نافعة لجلسة 10 سبتمبر. 

صدر  القرار  برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم و معتز  مدحت. 

كانت المحكمة قد قررت الجلسة الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة فى البنوك، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

وكانت النيابة قد قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
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