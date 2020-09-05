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رياضة

حصاد الجولة 24 للدوري.. تألق المدافعين وانخفاض عدد الأهداف الأبرز

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:41 م
مروان محسن
مروان محسن
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يسرى غازى

بات الأهلي في حاجة إلى 11 نقطة فقط للحفاظ على لقبه كبطل للدوري الممتاز المصري لكرة القدم للموسم الخامس تواليًا عقب فوزه على وادي دجلة (2 – 0) مساء الجمعة في ختام منافسات الجولة 24 بالموسم رقم 61 للمسابقة.


الفوز الثالث على التوالي رفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة قبل 10 مراحل على ختام الموسم.


كان اليوم الختامي لهذه الجولة قد شهد فوزًا كبيرًا للمقاصة على الإسماعيلي (4 – 1) علمًا بأن مباريات هذه الجولة انطلقت عصر الأربعاء الماضي بتعادل طلائع الجيش مع أسوان بدون أهداف.


وفي قمة مباريات هذه الجولة حسم الزمالك لقاءه أمام مضيفه بيراميدز (2 – 0) مساء الخميس على ملعب الدفاع الجوي وأكد تفوقه في المواجهات المشتركة بينهما.


وفيما يلي يستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أبرز أرقام هذه الجولة التي شهدت انخفاض عدد الأهداف وتألق المدافعين بتسجيلهم 4 أهداف.
عدد المباريات: 9 مباريات


- حالات الفوز: 5 (منها 2 خارج الأرض)


- حالات التعادل: 4 (منها 2 بدون أهداف)


- عدد الأهداف: 18


- الأشواط: 10 في الأشواط الأولى مقابل 8 في الثانية


- أهداف من علامة الجزاء: 1 (محمد "بازوكا" لاعب الإنتاج الحربي)


- ركلات جزاء مهدرة: 2 (محمد فاروق من بيراميدز – محمد مجدي "قفشة" من الأهلي).


- أهداف الأجانب: 5 (السوري عمر الميداني لاعب الاتحاد – الكولومبي لويس إدواردو لاعب المقاولون – المالاجاشي باولو قوافي والإثيوبي شيمليس بيكلي لاعبا المقاصة – الكونغولي كابونجو كاسونجو من الزمالك)


- أهداف البدلاء: 2 (أحمد شرويدة من الحدود – كابونجو كاسونجو من الزمالك)


- أهداف عكسية: لا يوجد


- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (6 أهداف) – لاعبو الوسط (8 أهداف) – لاعبو الدفاع (4 أهداف)


- بطاقات صفراء: 27 إنذار


- أكبر المسجلين: أحمد سالم صافي لاعب طنطا (36 سنة)


- أصغر المسجلين: مصطفى محمد من الزمالك وعبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي (22 سنة).
- الكروت الحمراء: 1 ( عبد العزيز موسى من المقاولون)


هدافي المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفًا) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (8 أهداف)  وليد سليمان لاعب الأهلي ومصطفى محمد  لاعب الزمالك (7 أهداف) ’ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك وحسام حسن لاعب سموحة ومروان حمدي لاعب دجلة وفادي فريد لاعب أسوان (6 أهداف).


- الترتيب: الأهلي (65 نقطة)– الزمالك (48) – بيراميدز (45 نقطة)  - المقاولون العرب (43 نقطة).



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