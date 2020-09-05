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أخبار البلد

ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: أمي بخير

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
نفت الدكتورة مروة ياسين ابنة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها.

وقالت "ياسين" فى تصريحات لـ " صدى البلد "، إن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى بخير، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء حول وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى ، وتفاعل معها ملايين من المتابعين.


وعلى سياق آخر، نفت الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي شائعة وفاتها، معلقة: "بكره مثل هذه الشائعات ".
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