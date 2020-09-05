ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: أمي بخير





وعلى سياق آخر، نفت الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي شائعة وفاتها، معلقة: "بكره مثل هذه الشائعات ".



نفت الدكتورة مروة ياسين ابنة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها.وقالت "ياسين" فى تصريحات لـ " صدى البلد "، إن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى بخير، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء حول وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى ، وتفاعل معها ملايين من المتابعين.