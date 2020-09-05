AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الأعلاف المحلية: خبراء يجيبون

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد خبراء صناعة الأعلاف ، ان 65 % من مدخلات صناعة الدواجن تتمثل فى الأعلاف التى يتغذى عليها القطعان فى المزارع ، وتحدد أسعار الخامات المستوردة سعر الطن من الأعلاف المحلية .

وقال محمد عزمي عزام ، مدير قطاع الأعلاف بشركة الأهرام للدواجن ، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن كل طائر تسمين يتكلف 3.5 كيلو من الأعلاف بسعر الكيلو 6 جنيهات ، وتصل تكلفة الأعلاف فى الطائر وزن 2 كيلو الى 21 جنيها ، لافتا الى ان الشركة تهتم بتقديم أعلاف تتميز بالجودة الفائقة وأعلى معدل تحويل غذائي وبسعر مناسب للمربين . 

وأضاف الدكتور ناصر خضر خبير التغذية ، انه يتم تحليل خامات الأعلاف بـ شركة الاهرام للدواجن قبل تصنيعها لضمان نسبة الأملاح والمعادن التى يحتاجها الطائر للوصول إلى أعلى معدل تحويل غذائي ، لافتا الى ان أسعار الأعلاف المحلية تتأثر بقيمة استيراد خامات الأعلاف بالإضافة للعمليات التى تقام عليها وإضافات المعادن والأحماض الأمينية للوصول الى أفضل منتج غذائى لقطعان الدواجن .   


https://www.youtube.com/watch?v=44hUCeKt_V8
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفضل مجهودات الزراعة.. الفلاحين: لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.. ونصدر الفائض

بدعم من الحكومة الدنماركية.. خبير مصري ينجح في إنتاج أعلاف الأسماك

خبير دواجن: الحصر الفعلي للمزارع في مصر يحدد نسبة تكلفة الأعلاف

يهدد الاكتفاء الذاتي.. الفلاحين تكشف أضرار انخفاض أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. الفلاحين: يهدد الوصول لحلم الاكتفاء الذاتى.. والزراعيين: تعليمات رئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

بعد حصولهما على الأوسكار| هاني شاكر يشن هجوما على حسن شاكوش وعمر كمال

حث عليها الرسول.. آية واحدة قراءتها في هذا التوقيت تضمن لك دخول الجنة

اُغتُصبت مرتين .. نجمة شهيرة تتهم منتجًا ومخرجًا بالاعتداء عليها

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي الزنجبيل؟.. تعرف على 6 فوائد صحية

ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة كبيرة لـ الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك