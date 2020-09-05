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وزير الاتصالات: مشروع مصر الرقمية نقلة نوعية فى تقديم الخدمات.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:58 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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اسراء صبري
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مشروع مصر الرقمية مشروع قومي ضخم يشترك به كل عناصر الدولة، معقبًا: مشروع مصر الرقمية يمتد ويشمل العديد من المحاور كـ العمل الرقمي والتعليم عن بُعد والتدريب من خلال الإنترنت وغيرهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الخدمات الحكومية المُرقمنة تعد محوراً مهماً للغاية من محاور مشروع مصر الرقمية، لأنه يمثل نقلة نوعية لطريقة تلقي المواطن المصري خدماته.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات قامت بتعاون فعال مع وزارة العدل، بكل ما يتعلق بخدمات التوثيق ورفع وتحريك الدعوات القضائية عن بُعد، مشددا على أن التعاون يتيح معرفة ما إذا كانت مكاتب التوثيق مزدحمة من عدمه.

وأوضح أن ما كان يقدم من 15 أو20 عاماً كان عملاً ًمحترماً وسباقاً في ذلك الوقت، ولكن ما يقدم اليوم هو ميكنة لكل الإجراءات الحكومية، مشددًا على أن مصر الرقمية ليس مجرد تطبيق لتلقي الخدمات بل هو إجراءات حكومية مميكنة بالكامل.

وتابع: من ضمن خدمات مصر الرقمية أن كل رسوم التوكيلات أصبحت مميكنة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار المواطن للمكتب الذي يرغب أن يتلقى منه الخدمة.
 
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