AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

احذروا ..مجزءات الدواجن تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا" القاتلة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال أياد حرفوش خبير الأدوية واللقاحات البيطرية، إن مجزءات الدواجن الخلفية المستوردة من الولايات الأمريكية والبرازيل تعانى من انتشار السالمونيلا القاتلة بسبب تجميعها من مجازر مختلفة، لافتا الى أن السماح باستيراد مجزءات الدواجن يهدد بضياع 35 مليار جنيه من استثمارات الصناعة الوطنية . 

وأضاف حرفوش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان قرار استيراد مجزءات الدواجن الأمريكية والبرازيلية غير مدروس ، لأنه معروف عالميا انها تعانى من انتشار بكتيريا السالمونيلا القاتلة ، بسبب تجميعها من مجازر مختلفة ، لافتا إلى أنه يتم معالجتها بالمواد الكيميائية مثل كلوريد الصوديوم ولذلك منعت دول الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين استيرادها . 

وأوضح حرفوش ، ان السماح باستيراد مجزءات الدواجن مجهولة المصدر يصعب التأكد من ذبحها على الشريعة الإسلامية ، لأنه يتم تجميعها من مجازر مختلفة ، الى جانب أنها تؤدي لانكماش الصناعة الوطنية بنسبة 55% وضياع ما يقرب من 35 % من استثمارات صناعة الدواجن فى مصر .  

 
https://www.youtube.com/watch?v=OmbaN9escD4
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنز لم يكتشف.. بحيرة قارون يستخرج من مياهها أملاح لصناعة الدواء وتصدر لدول العالم

خبير دواجن: الحصر الفعلي للمزارع في مصر يحدد نسبة تكلفة الأعلاف

فيديوجراف.. السيارات المحظور استيرادها في السعودية

خبير يحذر: استيراد المجزءات الأمريكية والبرازيلية كارثة على قطاع الدواجن

ترشيحاتنا

حث عليها الرسول.. آية واحدة قراءتها في هذا التوقيت تضمن لك دخول الجنة

مها أحمد تنجو من حادث سير على طريق الساحل الشمالي

أول رد فعل من أحمد كشري مدرب أسوان بعد التعادل مع سموحة

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

صوّرها وسابها في الشارع| مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك