أحمد كشري: الحكم ظلم أسوان.. وأفكر في الاستقالة

أبدى أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان، ‏غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام سموحة، ‏بمنافسات الدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل بنتيجة 3-3.‏





وقال كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" حزين على مجهودي الذي يضيع بأخطاء ‏التحكيم مع كل مباراة".‏





وأضاف:" محمد عبدالمجيد مهاجم أسوان سجل هاتريك أمام سموحة، فكيف ‏يتعمد ضرب لاعب المنافس ومن ثم يحصل على بطاقة حمراء؟".‏





وواصل:"كان يجب على لجنة الحكام عدم اسناد المباراة لحكم من مدينة ‏الاسماعيلية من وجهة نظري، ففوز أسوان اليوم على سموحة كان ‏سيصعد به في الجدول ويتفوق على مركز الدراويش".‏

وأتم تصريحاته:" أفكر في الاستقالة بسبب الأوضاع التحكيمية في ‏الدوري المصري واهدار مجهودي في كل مواجهة".‏