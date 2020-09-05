AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد كشري: الحكم ظلم أسوان.. وأفكر في الاستقالة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:24 م
كشري
كشري
Advertisements
عبدالله هشام
أبدى أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان، ‏غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام سموحة، ‏بمنافسات الدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل بنتيجة 3-3.‏

وقال كشري في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" حزين على مجهودي الذي يضيع بأخطاء ‏التحكيم مع كل مباراة".‏

وأضاف:" محمد عبدالمجيد مهاجم أسوان سجل هاتريك أمام سموحة، فكيف ‏يتعمد ضرب لاعب المنافس  ومن ثم يحصل على بطاقة حمراء؟".‏

وواصل:"كان يجب على لجنة الحكام عدم اسناد المباراة لحكم من مدينة ‏الاسماعيلية من وجهة نظري، ففوز أسوان اليوم على سموحة كان ‏سيصعد به في الجدول ويتفوق على مركز الدراويش".‏
وأتم تصريحاته:" أفكر في الاستقالة بسبب الأوضاع التحكيمية في ‏الدوري المصري واهدار مجهودي في كل مواجهة".‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكام أفريقيا الأسوأ.. نجم الزمالك السابق: لا تعليق على اتهامات فاروق جعفر

بالأسماء.. ننشر حكام مباريات الجمعة فى الدوري الممتاز

عصام عبدالفتاح عن تغيير بند الشارة الدولية للحكام: محتاج دراسة علمية

بند الشارة الدولية يثير الجدل| خبراء التحكيم بين الترحيب والتحفظ على التغيير

محمد صلاح: أندية الدوري أصبحت تكره مواجهة الأهلي بسبب الظلم ‏التحكيمي

أول رد فعل من أحمد كشري مدرب أسوان بعد التعادل مع سموحة

ترشيحاتنا

عقار للاغتصاب ..الطب الشرعي: الـ ghb اختفي تصنيعه كعقار لعلاج أي مرض منذ 1990 ..فيديو

حكام مباريات الأحد .. محمد عادل يدير لقاء الزمالك وطلائع الجيش

"الري" تكشف خطتها للتعامل مع فيضانات النيل

أنا مش رمضان صبحي عشان أبيع الأهلي.. رحاب جمعة نجمة سان جينيان الفرنسي: وفاة والدي أصعب لحظة في حياتي.. ولن ألعب في الزمالك.. حوار

بعد حصولهما على الأوسكار| هاني شاكر يشن هجوما على حسن شاكوش وعمر كمال

مفيش استجابة.. نداء عاجل من مؤسس غيث: ساعدونا وشوفوا المشردين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تمرين بسيط يخلصك من فوبيا الحيوانات.. اكتشفه

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم