AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ثروت سويلم يكشف السارق الحقيقي لكأس الأمم الأفريقية على الهواء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:09 م
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة سابقًا، إن اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصرى، وقع خلال شهر مارس عندما نشب الحريق الشهير، فى مبنى الاتحاد وقتها، متابعا:" هذه الأمور حاجة سيئة وتسيء لجميع من اشتغل فى كل اتحاد الكرة".


وأضاف " سويلم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه عزوفا تاما عن الحديث فيما يخص شأن اتحاد الكرة، منذ تركه له، وتابع:" لكن الناس بتقولى ايه حكاية سرقة الكأس ولا أجد ردًا.. وللاسف الموضوع هياخد يومين تلاتة وهيمر ولن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك".


وناشد "سويلم"، وزير الشباب والرياضة، بعدم ترك الأمر يمر دون محاسبة، ولابد أن يتدخل من أجل معرفة السبب وراء إثارة هذا الموضوع فى ذلك التوقيت تحديدًا، وتابع:"مش هقول إنهم بيخبطوا فى المجالس القديمة .. لكن فيه خطأ .. الموضوع ميعديش كدا ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".


وكشف "سويلم"، عن أن الكأس الوحيدة التى اختفت عقب حادث الحريق كأس الأمم 2010، مشددًا على أنه تم إعادة كافة الكئوس التى اختفت وقتها، وتابع:"كأس الأمم اتسرقت فى مارس 2013 وهذا مثبت رسميًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات برلمانية عاجلة لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.. نواب : إهمال جسيم وكارثة.. لابد من جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات

هل حاجة جديدة اتسرقت؟ رئيس اتحاد الكرة الأسبق متسائلا عن إثارة قصة سرقة كئوس أفريقيا

ثروت سويلم يعلن مفاجأة بشأن ضياع كؤوس اتحاد الكرة

مع أحمد حسن.. لأ مع شوقي غريب| حكاية اختفاء كئوس أمم افريقيا من اتحاد الكرة

هناك مفقودات أخرى.. ثروت سويلم: كأس 2010 مرجعش منذ اقتحام الاولتراس..فيديو

بعد الزج باسمه في أزمة الكؤوس الضائعة.. أحمد حسن: شوبير افتقد المهنية في تناول القضية

ترشيحاتنا

بصور مع زوجها.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

تشهير وانتقام| مفاجأة جديدة في قضية طبيب الغربية المتهم بالتحرش

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

جنايات القاهرة تؤجل نظر منع التصرف في أموال حسن نافعة

علي ربيع لـ مصطفى خاطر: نورت صباحية مباركة يا نجم نجوم الأرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك