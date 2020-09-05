ثروت سويلم يكشف السارق الحقيقي لكأس الأمم الأفريقية على الهواء

قال اللواء ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة سابقًا، إن اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصرى، وقع خلال شهر مارس عندما نشب الحريق الشهير، فى مبنى الاتحاد وقتها، متابعا:" هذه الأمور حاجة سيئة وتسيء لجميع من اشتغل فى كل اتحاد الكرة".









وأضاف " سويلم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه عزوفا تاما عن الحديث فيما يخص شأن اتحاد الكرة، منذ تركه له، وتابع:" لكن الناس بتقولى ايه حكاية سرقة الكأس ولا أجد ردًا.. وللاسف الموضوع هياخد يومين تلاتة وهيمر ولن يتم محاسبة المسؤولين عن ذلك".









وناشد "سويلم"، وزير الشباب والرياضة، بعدم ترك الأمر يمر دون محاسبة، ولابد أن يتدخل من أجل معرفة السبب وراء إثارة هذا الموضوع فى ذلك التوقيت تحديدًا، وتابع:"مش هقول إنهم بيخبطوا فى المجالس القديمة .. لكن فيه خطأ .. الموضوع ميعديش كدا ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".







