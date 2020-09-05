AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:23 م
محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية لأولمبياد ال
Advertisements
احمد علي
أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إشارة البدء لانطلاق فاعليات أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢٠ والتي تقام على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الشباب الرياضة ويشارك فيها ٣٦٠٣ من جميع المحافظات للمرحلة العمرية من ١٢ إلى ١٤ عاما وذلك في ألعاب: خماسي قدم بنين وبنات، كرة سلة بنين وبنات ، كر طائرة بنين وبنات ، تايكوندو.

اقرأ ايضا:

بدأت المراسم بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية وعرض الكاراتيه لفرق الطلائع بالمديرية .

بعد ذلك قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأولمبية وتسليمها للطليع مهند سامي بطل العالم في الخماسي الحديث للانطلاق بحمل الشعلة الأولمبية لتجوب الشارع الرئيسي بطنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

يذكر أن أولمبياد الطفل المصري هي محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتقام للعام الثاني على التوالي وتعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة وتهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع الرياضيين منذ الصغر واكتشافهم وتنمية مواهبهم.

حضر الاحتفالية المحاسب  أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية ووكيل المديرية للشباب ووكيل المديرية للرياضة.
محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠
محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠
محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠
محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠
محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة بالغربية الأولى على مستوى محافظات قطاع الدلتا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة في ورطة.. IFAB يهدد استمرار الـ VAR فى الدورى المصري

أول رد فعل من أحمد كشري مدرب أسوان بعد التعادل مع سموحة

حكام مباريات الأحد .. محمد عادل يدير لقاء الزمالك وطلائع الجيش

مفيش استجابة.. نداء عاجل من مؤسس غيث: ساعدونا وشوفوا المشردين

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

ورم سرطاني.. هاني شاكر يحذر المصريين من كارثة كبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تمرين بسيط يخلصك من فوبيا الحيوانات.. اكتشفه

لـ صحة عظامك.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة غنية بالكالسيوم