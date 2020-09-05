محافظ الغربية يشهد مراسم إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصرى٢٠٢٠

أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إشارة البدء لانطلاق فاعليات أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢٠ والتي تقام على مستوى الجمهورية تحت إشراف وزارة الشباب الرياضة ويشارك فيها ٣٦٠٣ من جميع المحافظات للمرحلة العمرية من ١٢ إلى ١٤ عاما وذلك في ألعاب: خماسي قدم بنين وبنات، كرة سلة بنين وبنات ، كر طائرة بنين وبنات ، تايكوندو.





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بعد ذلك قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإيقاد الشعلة الأولمبية وتسليمها للطليع مهند سامي بطل العالم في الخماسي الحديث للانطلاق بحمل الشعلة الأولمبية لتجوب الشارع الرئيسي بطنطا حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة بالغربية.





يذكر أن أولمبياد الطفل المصري هي محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتقام للعام الثاني على التوالي وتعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في الألعاب المختلفة وتهدف إلى غرس روح المنافسة للطلائع الرياضيين منذ الصغر واكتشافهم وتنمية مواهبهم.



