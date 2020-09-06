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حوادث

الإرهاب والتجمهر أبرزها.. قانوني يعرف الجرائم المستثناة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
تامر الباشا المحامى
تامر الباشا المحامى والخبير القانونى
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محمد العيسوى
شرح تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى، العديد من النقاط المهمة، الخاصة بـ الجرائم المستثناة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أبرزها "التجمهر، والإرهاب، والمساس بأمن البلد".

وأضاف الباشا، خلال فيديو أعده لـ "صدى البلد" ان هناك بعض من الجرائم المستثناة فى فى هذه القاعدة ، بمعنى أنه أذا تم القبض على المتهم ومر عليه مدة سقوط العقوبة، وهي الـ 20 عاما، وهى المقررة لسقوطها؛ فأنه لا يستفيد بقاعدة التقادم بالدعوى الجنائية.

وأوضح المحامى بعض الجرائم التى لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مثل جرائم الإرهاب التى تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج والتجمهر وقضايا المخدرات .. بمعنى أنه أذا تم القبض على المتهم بعد 20 عام وهي المدة المقررة لسقوط العقوبة؛ فهنا يتم تنفيذ العقوبة عليه.
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