الإرهاب والتجمهر أبرزها.. قانوني يعرف الجرائم المستثناة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.. فيديو

شرح تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى ، العديد من النقاط المهمة، الخاصة بـ الجرائم المستثناة من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، أبرزها "التجمهر ، والإرهاب ، والمساس بأمن البلد".





وأضاف الباشا ، خلال فيديو أعده لـ "صدى البلد" ان هناك بعض من الجرائم المستثناة فى فى هذه القاعدة ، بمعنى أنه أذا تم القبض على المتهم ومر عليه مدة سقوط العقوبة ، وهي الـ 20 عاما، وهى المقررة لسقوطها؛ فأنه لا يستفيد بقاعدة التقادم بالدعوى الجنائية.



