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"شطة": اختفاء كأس الأمم 2010 يثير الدهشة والاستغراب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:22 م
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
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عبد الخالق صلاح
قال الكابتن شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إن واقعة اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصرى، تثير الدهشة والاستغراب خاصة أن الواقعة تمت فى مبنى به جهاز إدارى وأمنى قوى، وتابع:" لما سمعت ده جاتنى حالة دهشة مع استغراب ..دى حاجة غريبة".

وأضاف "شطة"، "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكأس قيمتها فى معناها وليس فى مضمونها والمادة المصنوعة منها، لافتًا إلى أنه علم خلال فترة الغياب الأمنى أن هناك بعض الأشياء اختفت من المبنى ولكن تمت استعادتها مرة أخرى.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم حاليًا إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكئوس والدروع والميداليات الموجودة ، والبطولات التى حصلت عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.
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