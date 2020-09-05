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فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 55 مليون مشاهدة على يوتيوب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:34 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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محمد نحلة
حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 55 مليونًا و219 ألف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي. 

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».
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