عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 55 مليون مشاهدة على يوتيوب





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد ، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها ، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.



