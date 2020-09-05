أخبار الرياضة | منتخب مصر يقع في المجموعة الـ7 بكأس العالم لليد.. البرتغال يكتسح كرواتيا 4/0.. صراع إنجليزي على نجم الفراعنة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





اختار منتخب مصر لكرة اليد، المجموعة 7 ، خلال فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 بمنطقة الاهرامات، والتي تستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة.





اكتسح منتخب البرتغال ضيفه الكرواتي بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي بورتو "الدراجاو"، لحساب منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.





كشفت تقارير صحيفة إنجليزية، عن رغبة أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في التعاقد مع لاعب وسط منتخب مصر، وقائد ويجان أثلتيك، سام مرسي، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.





حقق ليفربول على ضيفه بلاكبول، فوزا كاسحا، بسبعة أهداف ،مقابل هدفين، على ملعب "أنفيلد"، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن استعداداتهما لخوض فعاليات الموسم الجديد.



