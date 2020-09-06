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سيارات

بها بكتيريا 3 أضعاف الموجودة بالمرحاض.. احذر هذه المنطقة في السيارة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
شاشات باللمس
شاشات باللمس
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أماني نوار
أجرى موقع compare market البريطاني، دراسة، حول مدى نظافة المقصورة الداخلية للسيارات، وتم قياس مستويات البكتيريا والجراثيم على الأسطح الداخلية لها .

الدراسة أجريت على 10 سيارات مختلفة، تتراوح بين سيارات عائلية، وأخرى فاخرة ، بالإضافة إلى الشاحنات الكبيرة .

واكدت الدراسة أن الشاشات اللمسية ، وأزرار التحكم في النظام الصوتي؛ هي أكثر الأسطح قذارة داخل السيارة،  كما أن هذه المنطقة تحتوي على 3 أضعاف البكتيريا، مقارنة بحواف المرحاض .

وقالت الدراسة إن مستويات البكتيريا مرتفعة أيضًا على المقود ومقبض القير  ، وعدة أسطح أخرى رئيسية داخل السيارة. 

كما أظهرت الدراسة أن مقصورات السيارات العائلية بشكل خاص أكثر امتلاءً بالجراثيم من الشاحنات والسيارات الأخرى.

وحذرت أيضا الدراسة أن هناك أماكن كثيرة في السيارة تحمل الكثير من البكتريا مثل عجلة القيادة ومكان الاكواب

وتهدف الدراسة إلى التذكير بضرورة الحفاظ على نظافة السيارة وتعقيم الأسطح الداخلية باستمرار لسلامة كل من فيها ، خاصة وسط تفشي فيروس كورونا.
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