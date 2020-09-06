هشام نصر: تحديات كبيرة لخروج مونديال اليد 2021 بشكل يليق بمصر.. فيديو

قال هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد إننا نواجه تحديات كبيرة من أجل الاستعداد والتنظيم لمونديال العالم 2021 في مصر.





وأضاف نصر في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن اهتمام الدولة بهذا الحدث يُعد اهتماما كبيرا؛ لأن التحدي كبير أمام العالم، لظهور المونديال بشكل يليق باسم بلدنا.





وتابع أنه ولأول مرة تقام البطولة من ٣٢ فريقا في بلد واحدة، وهذا تحد كبير، لكننا على أتم الاستعداد والتنظيم بمساعدة اجهزة الدولة .



