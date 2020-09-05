AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المحجوب: متمسكون بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية إن  مخرجات برلين تحتم خروج المرتزقة من ليبيا.

وأوضح أن تركيا تسعى لفرض أمر واقع في ليبيا من خلال ورقة المرتزقة، مشيرا إلى أن تركيا تحاول التخلص من قيادات التنظيمات الإرهابية عبر إرسالهم إلى ليبيا

 وأكد المحجوب أن تركيا تستخدم ورقة المرتزقة في ليبيا لابتزاز أوروبا، مشددا  على تمسك الجيش الليبي بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

وأشار المحجوب إلى أن تركيا باتت تتحكم بالمشهد الليبي في طرابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: الجيش الليبيى كشف أهداف أردوغان الشيطانية لغزو ليبيا

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

خالد المحجوب: رصد تحركات المرتزقة والإرهابيين بعد نقلهم من تركيا إلى ليبيا.. فيديو

السفارة الأمريكية تدعو حكومة الوفاق الليبية لـ تسريح الميليشيات ونزع السلاح

الجيش الليبي: عسكريون أتراك يقودون المرتزقة في بلادنا

الجيش الليبي: لم ننفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومؤتمر برلين

ترشيحاتنا

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

ثروت سويلم يكشف السارق الحقيقي لكأس الأمم الأفريقية على الهواء

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

المكايد الجنسية تقتحم الفن.. مخرج يغتصب فنانة ويصورها وآخر يعتدي على 90 سيدة

نال شهرته بعد إصابته بالسرطان.. من هو الفنان جمال يوسف

كارتيرون يوافق على إعارة ثلاثي الزمالك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك