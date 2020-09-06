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محافظ الشرقية: المباني على الأراضي الزراعية لا ينطبق عليها قانون التصالح.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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إبراهيم القادري
قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن ملف العشوائيات مهم جدا وهذا لأن حجم التعديات والمخالفات أثر سلبا على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن المواطنين يجب عليهم مساعدة الدولة مؤكدا على الصرامة الشديدة في تطبيق القانون .

وأوضح ممدوح غراب ، أن هناك لجان مشكلة مكونة من خبراء ومهندسين تقوم بتقييم الموقف تجاه إجراءات التصالح للمخالفين .

وتابع : أننا قمنا بتخفيض أسعار التصالح بعد تلقينا تظلمات تفيد بالمبالغة في أسعار التقنين .

واستكمل : أن هناك سرعة في قبول طلبات التصالح ويتم فحص هذه الطلبات من قبل اللجان المختصة مؤكدا على ان هناك حالات كثيرة لا ينطبق عليها قانون التصالح لذلك يتم إزالتها على الفور .

واكد ان المباني على الأراضي الزراعية لا ينطبق عليها قانون التصالح ويتم ازالتها علي الفور .
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