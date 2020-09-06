محافظ الشرقية: المباني على الأراضي الزراعية لا ينطبق عليها قانون التصالح.. فيديو

قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن ملف العشوائيات مهم جدا وهذا لأن حجم التعديات والمخالفات أثر سلبا على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .





وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن المواطنين يجب عليهم مساعدة الدولة مؤكدا على الصرامة الشديدة في تطبيق القانون .





ممدوح غراب ، أن هناك لجان مكونة من خبراء ومهندسين تقوم بتقييم الموقف تجاه إجراءات التصالح للمخالفين . وأوضحمشكلةبتقييمتجاهإجراءات





وتابع : أننا قمنا بتخفيض أسعار التصالح بعد تلقينا تظلمات تفيد بالمبالغة في أسعار التقنين .





واستكمل : أن هناك سرعة في قبول طلبات التصالح ويتم فحص هذه الطلبات من قبل اللجان المختصة مؤكدا على ان هناك حالات كثيرة لا ينطبق عليها قانون التصالح لذلك يتم إزالتها على الفور .



