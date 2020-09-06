حبس 5 متهمين جدد في قضية اختلاس أموال المودعين بأحد بنوك المنيا

امرت نيابة المنيا الكلية برئاسة المستشار محمد ناجي وبإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا المستشار تامر مطيع بحبس 5 متهمين جدد من بينهم اثنان امينا الخزينة بالبنك في قضية اختلاس أموال المودعين بالبنك الأهلي المتحد فرع المنيا 15 يوما علي ذمة التحقيقات









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ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بالعثور علي جثة (ه.ف ) نائب مدير احد البنوك بنيل المنيا.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والرائد عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا توصلوا إلى إنتحار نائب مدير البنك بإلقاء نفسة بالنيل وان المنتحر كان يختلس أموال المودعين للاتجار في النقد الاجنبي ويعيدها الى البنك مرة أخري بعد الإستفادة من فارق تغيير العملات وذلك بالتعاون مع شخص آخر يدعي (م.س) 41 سنة مقيم بسمالوط وانة في المرة الأخيرة استولى تاجر العملة علي مليون و٥٠٠ الف جنيه من نائب مدير البنك وفر هاربا الأمر الذي دفعة للانتحار خشية افتضاح أمره.







