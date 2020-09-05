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حقيقة طلب مبارك من رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد تسهيل فوز فرنسا على مصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:54 م
الدكتور حسن مصطفى
الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد
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أسامة علي
ألقى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، كلمة اليوم خلال حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت عند سفح الأهرامات، مسترجعا ذكريات مونديال 2001، حيث أخبر الرئيس الفرنسى جاك شيراك أن الرئيس الراحل مبارك طلب منه ترك مباراة منتخب مصر ضد فرنسا لصالح الأخيرة لعلاقة الرئيس الجيدة.

 
ونفى مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية له، ما تم تداوله بشأن أن الواقعة حقيقية، مؤكدا أن ما قاله للرئيس الفرنسي جاك شيراك كان مجرد دعابة فقط.


وأوضح رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أنه تولى منصب الاتحاد قبل مونديال 2001 لكرة  اليد، وخلال المونديال سأله الرئيس الفرنسى قائلا :" انت مصرى؟" وكان للتقرب منه.


وتابع: كان ردى على الرئيس الفرنسي أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك طلب منى تسهيل فوز منتخب فرنسا على منتخب مصري، معقبا:" الرد كان دعابة".

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