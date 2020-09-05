شاهد.. الإعلامي أسامة كمال يذيع مداخلة لعملية تسريب امتحان Sat على الهواء

عرض الإعلامي أسامة كمال مداخلة هاتفية لعملية تسريب امتحان Sat.



وتابع خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "المكالمة بدون أي أسماء وكل المعلومات.



وعلق محمد عبدالله شبل، مدرس رياضيات على هذه المكالمة قائلا: هناك حملة على كل الأساتذة ممنهجة من قبل شخص ما، معقبًا: "الشخص دا معروف وهو معترف بـ دا على الفيس بوك".