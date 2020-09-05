AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. الإعلامي أسامة كمال يذيع مداخلة لعملية تسريب امتحان Sat على الهواء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:59 م
مداخلة تسريب امتحان
مداخلة تسريب امتحان Sat
Advertisements
اسراء صبري
عرض الإعلامي أسامة كمال مداخلة هاتفية لعملية تسريب امتحان Sat.

وتابع خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "المكالمة بدون أي أسماء وكل المعلومات.

وعلق محمد عبدالله شبل، مدرس رياضيات على هذه المكالمة قائلا: هناك حملة على كل الأساتذة ممنهجة من قبل شخص ما، معقبًا: "الشخص دا معروف وهو معترف بـ دا على الفيس بوك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل يكشف حقيقة ديون ماسبيرو بسبب خسائر مدينة الإنتاج الإعلامي

من يحكم لبنان بعد استقالة الحكومة؟.. وزيرة دفاع لبنان المستقيلة تجيب

أحمد عكاشة: شائعات جائحة كورونا سببت قلقا لـ 5% من سكان العالم

رئيس اتحاد كمال الأجسام: تعجل الشباب في بناء فورمة يجعلهم يقبلون على المنشطات

وزير قطاع الأعمال: مصر لا تزرع القطن قصير التيلة.. فيديو

نائبة: إلغاء امتحانات الـ SAT كارثي ويفقد مصر قوتها داخليا وخارجيا.. فيديو

ترشيحاتنا

حالة غريبة.. ولادة توأم ملتصق أحدهما برأسين في سوهاج

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: أمي بخير

محاولة للتجديد .. رضوى الشربيني فى ستايل مختلف وجذاب.. شاهد

سيد علي يسب كهربا على الهواء: "ميساويش تلاتة تعريفة"

فيضانات تضرب إثيوبيا وتسبب أضرارا بالغة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: صبغات الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

تمرين بسيط يخلصك من فوبيا الحيوانات.. اكتشفه