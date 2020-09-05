أهم الأخبار.. السيسي يوجه بتطوير الريف بمنظور شامل.. منتخب اليد في المجموعة 7 لكأس العالم.. قرارات جديدة من خادم الحرمين

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
السيسي: استمرار الدعم المصري للبحرين في كل مواقفها السياسية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة... للتفاصيل اضغط هنا
السيسي يوجه بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية... للتفاصيل اضغط هنا
مصر ترسل مساعدات طبية إلي العراق .. فيديو
أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من مصر فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق... للتفاصيل اضغط هنا
منتخب مصر لكرة اليد يختار المجموعة الـ 7 في كأس العالم 2021
اختار منتخب مصر لكرة اليد، المجموعة 7 ، خلال فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 بمنطقة الاهرامات، والتي تستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ دولة، لأول مرة في تاريخ البطولة... للتفاصيل اضغط هنا
الصحة: تسجيل 130 إصابة جديدة بـ كورونا.. و16 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات حتى اليوم... للتفاصيل اضغط هنا
العاهل السعودي يمنح 81 مواطنًا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، على منح 81 مواطنا سعوديا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة... للتفاصيل اضغط هنا