بتكلفة تتخطى 10 مليارات دولار .. أول قطار عرضي في مصر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.. نقل البرلمان: الدولة حققت طفرة كبيرة بـ المواصلات والسكك الحديدية.. والمشروع فاتحة خير على الاستثمارات

مصر تسعى لتنفيذ خط سكة حديد يربط بين البحرين الأبيض والمتوسط

برلماني: ربط البحر الأحمر والمتوسط بقطار سريع سيعمل على تنشيط المناطق الصناعية الجديدة

نائب: وجود قطار يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط سيكون وسيلة لجذب المستثمرين





أشاد نواب النقل بمجلس النواب، بسعي مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.





وقال النائب حسين فايز أبو الوفا عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال النقل والمواصلات والسكك الحديدية وكل يوم يكون لدينا جديد فى هذا القطاع الحيوي والخدمي سواء شبكات طرق أو مترو الأنفاق وغيرها .





وتابع أبو الوفا فى تصريح خاص ، أن سعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط سيكون له عائد كبير على الاستثمار وجذب المستثمرين، حيث إن النقل يعد أحد مقومات الإستثمار الأساسية





وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن مصر تشهد خريطة جديدة فى مجال النقل، لافتا إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لبناء بنية تحتية فى مجال النقل والتى تساهم بشكل كبير فى تطوير عمليات الصناعة وخلق فرص استثمارية جديدة وإدارة عجلة الإنتاج .





ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن سعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط، سيعمل على تنشيط المناطق الصناعية الجديدة.





وأضاف قرقر في تصريح خاص، أن مانراه اليوم من تطور هائل فى مجال النقل والمواصلات فى مصر سيجعل من مصر وجهه للاستثمار على مستوى العالم وسيزيد من المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة، وأيضا سهولة تصدير المنتج المصري إلى كافة دول العالم.





وتسعى مصر لتنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول 543 كيلو مترا وبسرعة 250 كيلو مترا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندرية)، حيث يعد الخط الأطول والأضخم في الشرق الأوسط.





ويتنافس عدد من الشركات العالمية والمحلية للفوز بهذا المشروع، ولكن من المرجح أن تكون الفرصة الأكبر من نصيب التحالف المصرى الصيني "سامكريت - ccecc,- crcc"، والبدء في تنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة - العلمين، بتكلفة قد تتخطى الـ١٠ مليارات دولار قريبًا.