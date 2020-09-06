AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق طريق الشيخ فضل رأس غارب بسبب الأمطار في المنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
محافظة المنيا
محافظة المنيا
Advertisements
ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقى "طريق رأس غارب - الشيخ فضل" للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف .

يأتى ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

اقرأ المزيد 



واكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم اغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وامان المواطنين.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الاتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.

وكان، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بعد انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب - الشيخ فضل

السيول تغلق عدة طرق بالبحر الأحمر.. ورفع درجات الاستعداد|شاهد

ترشيحاتنا

الفرنسى حسم مصيره مع الزمالك.. عرض أوروبي لـ كارتيرون ..فيديو

لا يا سيادة المحافظ.. أحمد موسى ينفعل لصالح المواطن بسبب أسعار التصالح في أحد نجوع الشرقية.. فيديو

تعرف علي مجموعة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة اليد

بعد التعادل مع سموحة 3-3.. أسوان يصرخ:عايزين حقنا

أخبار الفن| اغتصاب نجمة شهيرة مرتين.. أخت جديدة لـ خالد عليش.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ كورونا

صوّرها وسابها في الشارع| مخرج شهير يغتصب فنانة في طفولتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد