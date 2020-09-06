إغلاق طريق الشيخ فضل رأس غارب بسبب الأمطار في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا ، اسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقى "طريق رأس غارب - الشيخ فضل" للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف .





يأتى ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.





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واكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم اغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وامان المواطنين.





كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .





وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الاتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.



