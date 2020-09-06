إغلاق طريق الشيخ فضل رأس غارب بسبب الأمطار في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقى "طريق رأس غارب - الشيخ فضل" للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف .
يأتى ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
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واكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم اغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وامان المواطنين.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الاتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.
وكان، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية .