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محافظات

رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:11 ص
رسومات طلاب كلية
رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء
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ايمن محمد
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالرسومات التي قام بها طلبة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  لتزين جداريات كورنيش  طور سيناء ، جاء ذلك خلال جولته اليوم  بمدينة طور سيناء لمتابعة مشروعات تطوير المدينة.

وشاهد  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأعمال الفنية لطلبة وطالبات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والتى زينت عدة جداريات بالمدينة مما اضاف لمسة جمالية وفنية تتواكب مع عمليات التطوير بالمدينة.

وأثنى المحافظ على تلك الاعمال مؤكدا على توافر كافة متطلباتهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

وطلب المحافظ من طلبة  وطالبات كلية الفنون التطبيقية  بطرح بعض الرؤى الفنية لدراستها والعمل على تنفيذها كما قدم شكره للدكتورة ريهام بهاء الأستاذة بقسم الزجاج بالكلية والمشرفة على مجموعة العمل على جهودها.
 
ونفذت مافظة جنوب سيناء  ٩ جداريات علي كورنيش طور سيناء الجديد تحمل معالم   كل مدن جنوب سيناء السياحية ضمن مشروع تطوير  مدينة الطور.
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رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء
رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء
رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء
رسومات طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تزين طور سيناء
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