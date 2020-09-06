في الذكرى الـ 15 للحريق.. قصر ثقافة بني سويف مغلق بالضبة والمفتاح وتحول إلى بيت للأشباح

حلت أمس السبت 5 سبتمبر الذكري الـ 15 لحريق قصر ثقافة بني سويف ، والذي راح ضحيته العشرات من الفنانين والكتاب والادباء اثناء اقامة مهرجان نوادي المسرح الخامس عشر بمدينة بني سويف، في الخامس من سبتمبر عام 2005 قبل ختام عروض المهرجان بيوم واحد .





وحاول موقع "صدى البلد" التواصل مع مدير عام الفرع الدكتور أحمد فاروق الذي تولي المنصب مؤخرا إلا أنه لم يرد علي الهاتف وأبلغ موظفيه أنه لن يمد أي صحفي أو إعلامي بأية معلومات أو بيانات أو تسجيلات إلا بإذن كتابي من وزارة الثقافة.





وأغلق مدير عام الفرع، قصر الثقافة أمس في ذكري الشهداء بحجة أن السبت إجازة من الحكومة للموظفين، علما بأن الأدباء والمثقفين هم من كانوا يحيون الذكري داخل أسوار القصر.





يذكر ان هذا الحادث لم يكن الوحيد في القصر فمنذ انشاء القصر عام 1967 تم ترميمه مرتين الاولي عام 1988 واثناء وجود وزير الثقافة لافتتاحه سقط السقف الرخامي علي وفد الصحفيين المرافق للوزير وأصيبت الصحفية بثينة زكريا مراسلة الاخبار ببني سويف حينذاك بجروح غائرة ولخطورة الإصابة تم نقلها الي القاهرة بالإسعاف ثم تم تجديد القصر عام 1997، وبعد الحريق استمرت التجديدات والإحلالات منذ عام 2006 حتى عام 2009.





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وتقدم وزير الثقافة حينها الفنان فاروق حسني باستقالته من المنصب الذي شغله منذ عام 1987، إلا أن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، رفض الاستقالة، ووقع أكثر من 200‏ من الكتاب والمثقفين والفنانين والأدباء على بيان بشأن الحادث حريق وتداعياته طالبوا فيه وزير الثقافة فاروق حسني بسحب استقالته‏، وناشد الموقعون على البيان الرئيس حسني مبارك عدم قبول استقالة فاروق حسني‏ وإجراء تحقيق عاجل عادل.‏





وبعد بضعة أسابيع من الحادث، أصدرت وزارة الثقافة المصرية قائمة بأسماء الضحايا من النقاد والمبدعين إثر الحادث الأليم نذكر منهم: «دكتور محسن مصيلحي، الناقد والكاتب المسرحي، والأستاذ بقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وصاحب كتب "حكاية أبو النجا المنصور وشركاه"، ودكتور صالح سعد، الناقد والمخرج المسرحي وصاحب المؤلفات "ميتافيزيقا الحركة"، و"تقاليد الكوميديا الشعبية"، والدكتور مدحت أبو بكر، الكاتب والناقد المسرحي وصاحب كتاب "دقات على أبواب الصمت" و"محاولات تهويد الإنسان المصري"، والناقد نزار سمك، وبهائي الميرغني، وأحمد عبد الحميد، وحازم شحاتة، وعدد من الفنانين والشعراء أحمد علي سليمان» .





وفي عام 2006، صدر حكم محكمة جنح بندر بني سويف ضد المتهمين في حادث حريق قصر ثقافة، وعاقبت المحكمة الدكتور "مصطفى علوي" المسئول عن قصور الثقافة حينها و7 آخرين بالحبس 10 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم عن أربعة اتهامات.





وألزمت المحكمة وزير الثقافة "فاروق حسني" بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية لأعمال تابعيه بتعويض أهالي الضحايا.





وفي مارس 2007، برأت محكمة جنح مستأنف بني سويف أربعة من المتهمين في محرقة قصر ثقافة بني سويف عام 2005، من بينهم الدكتور مصطفى علوي، رئيس هيئة قصور الثقافة آنذاك، فيما خففت الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة ضد 4 متهمين آخرين، إلى السجن ما بين عام وثلاثة أعوام.





وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية و عاقبت عادل فراج مصطفى فراج، مدير عام فرع ثقافة بني سويف ، بالسجن لمدة 3 سنوات، وبهجت جابر محمد القباري، مدير قصر الثقافة، بالسجن لمدة سنتين، وكلًا من سمير عبد الحميد حامد، رئيس قسم المسرح بقصر الثقافة، سنة مع الشغل، ورجب عبد الله محمد عطوة، أخصائي أمن بقصر ثقافة بني سويف، سنة مع الشغل.





وفي 2010، قضت محكمة مدني شمال الجيزة بإلزام فاروق حسني، وزير الثقافة، بدفع تعويض مدني 100 ألف جنيه لأسرة فتاة لقيت مصرعها في الحادث.





وعلى الرغم من أن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، أوصى بتخصيص يوم 5 سبتمبر، من كل عام، يومًا سنويًا لإحياء ذكرى شهداء المسرح، إلا أن ذلك لم يستمر طويلًا، وفي عام 2013 قرر الوزير ذاته إطلاق اسم «5 سبتمبر» على مسرح «ملك» التابع للبيت الفني للمسرح بشارع عماد الدين تخليدا لذكرى شهداء حريق مسرح بني سويف، ولم يحدث من ذلك شيء، وأصبحت الذكرى في عداد النسيان، حتي من مسؤولي القصر ببني سويف أنفسهم ؟





يذكر أن تكلفة الترميم بلغت 17 مليون جنيه وتم تزويد المبني بأحدث أجهزة الإنذار المبكر للحريق وايضا كاميرات المراقبة داخل وخارج المبني بالإضافة إلي ستارة المسرح الواقية من النيران والتي تهبط في حالة اشتعال النيران وتحجبها وتمنع انتقالها عن خشبة المسرح تماما وكذلك الستائر الداخلية للمسرح فهي ايضا مكسوة بمادة تحجب النيران لفترة كافية لهروب الاشخاص من النيران فضلا عن اجهزة صوت وإضاءة حديثة تضاهي الموجودة بدار الأوبرا المصرية فضلا عن وجود نقطة إطفاء ثابتة بجوار قصر الثقافة.





وعلي الرغم من مرور 15 سنة علي رحيل هؤلاء الفنانين الا أن الانشطة في هذا القصر تكاد تكون قليلة وغير ملموسة، فلا ندوات ادبية ولا امسيات شعرية ولا مسرحيات ولا برامج ثقافية سواء التي تقام في المناسبات القومية او من خارج القصر.





ويعتقد بعض الاهالي حتى الآن أن هناك أرواحا لهؤلاء الشهداء من ضحايا الحادث ويخشون الجلوس لساعات متاخرة من الليل أو المرور من امامه ليلا إعتقادا منهم في وجود أرواح خاصة بعد أن شاهد الأهالي المقيمين بجوار قصر الثقافة أمام أعينهم هؤلاء الفنانين ليلا وهم يستغيثون بالاهالي لاطفاء النيران التي امسكت باجسادهم وقت الحادث.