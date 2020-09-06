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رياضة

أحمد الاحمر يتحدث لـ صدى البلد عن رأيه في مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد..فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

أكد أحمد الاحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق الزمالك أن حفل قرعه كأس العالم لكرة اليد تم تنظيمه على اعلى مستوى مشددا انه على الرغم من الظروف الصعبة عقب أزمة فيروس كورونا ولكن مصر نظمت الحفل على اعلى مستوى 

وأضاف أحمد الاحمر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مجموعه مصر في كأس العالم ليست سهله خاصة وان مصر ستواجه السويد والتشيك مشددا ان السويد تعد مدرسه كبيره في كرة اليد ونتائج المنتخب دائما ما تكون قريبه للغاية

وتابع أنه من الصعب الان توقع النتائج المباريات  مشددا ان منتخب السويد لديه العديد من النجوم المميزه المحترفه في اكبر الفرق العالمية

وأكمل أنه من المتوقع ان لا تكون المباريات سهله مشددا ان الطبيعي في كرة اليد صعوبه توقع الفائز ولكن المنتخب الذي يسعى للتويج بالبطولة لا يعنيه من سيواجه


اسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 وسقوط منتخب أسبانيا صاحب اللقب فى المجموعة الثانية  فى فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد  بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة .

* المجموعة السابعه :

-بطل امريكا الجنوبيه 
- جمهورية التشيك
- السويد
- مصر

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