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فن

أبرزهم أنوشكا وصبري فواز.. نجوم الفن في افتتاح معرض الشاعر مجدي نجيب

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

افتتح الشاعر، والفنان التشكيلي "مجدي نجيب" معرضه الفني أمس السبت، بجاليري قرطبة بالمهندسين، والذي يستمر حتى منتصف الشهر الجاري، ويضم حوالي 30 لوحة زيتية بمقاسات مختلفة تدور جميعها حول تجربته الفنية الثرية، والتي بدأت منذ مطلع الستينيات وامتدت حتى الآن.


وحرص عدد كبير من النجوم وأصدقاء الشاعر والفنان التشكيلي القدير، على حضور افتتاح المعرض الفني اليوم، وكان من بين الحضور الفنان صبري فواز والموسيقار هاني شنودة والفنانة أنوشكا والإعلامي جمال الشاعر والسيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والكاتب الصحفي محمد هاني الشريك المؤسس لكايرو شو وغيرهم.


يذكر أن أشعار مجدي نجيب لعبت دورا مركزيا في الأغنية المصرية خلال النصف قرن الماضي، حيث اقترن اسمه بنجوم الزمن الجميل، فقدم (كامل الأوصاف) مع العندليب عبد الحليم حافظ ، و(العيون الكواحل) لفايزة أحمد، و(قولوا لعين الشمس) للفنانة شادية ، و(الحب ليه صاحب) للفنان أحمد منيب، وغيرهم.


أما أحدث إنتاجاته على الساحة التشكيلية،  فقد كان معرض (أساطير) الذي قدمه قبل عامين، في أجواء تدور في الشكل الأسطوري، فيما يشبه تجربته الشعرية، طوال مشواره الحافل مع الشعر والأغنية.


أبرزهم أنوشكا وصبري فواز.. نجوم الفن في افتتاح معرض الشاعر مجدي نجيب
أبرزهم أنوشكا وصبري فواز.. نجوم الفن في افتتاح معرض الشاعر مجدي نجيب
أبرزهم أنوشكا وصبري فواز.. نجوم الفن في افتتاح معرض الشاعر مجدي نجيب
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