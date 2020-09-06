طبيب بروسيا: إتاحة لقاح كورونا للشعب الروسي نهاية ديسمبر





وأكد أمين خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض الدول العربية كالإمارات والسعودية،الجزائر، والاردن، طالبت بتصنيع اللقاح على ارضهم، او استيراده.





وأوضح استشاري الجراحة العامة بموسكو، أن المرحلة الأولى لاستخدام اللقاح، سيتم فيها تطعيم الأطقم الطبية، والمرحلة الثانية للموظفين الذين يعملون بالمصالح الحكومية، وفي أواخر ديسمبر سيتم اتاحة اللقاح لـ باقى المواطنين من الشعب الروسى.





وأكد استشاري الجراحة العامة بموسكو، أنه تم تجربة اللقاح على عدد من قيادات الجيش والضباط وكبار المسؤولين قبل الإعلان عنه.

قال الدكتور أحمد أمين، استشارى الجراحة العامة بموسكو، إن اللقاح الذي أعلنت عنه روسيا متواجد الآن فى العديد من المستشفيات هناك.