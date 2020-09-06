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فن

في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي| استعارت فستان زفافها من سهير البابلي.. وتوفيت بـ كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي التى ولدت في عام  1934، وتركت بصمة كبيرة لجمهورها من خلال أعمالها على الشاشة، وزرعت في قلوب أبناء الوسط الفني محبة كبيرة.


في عام 1970، سافرت رجاء الجداوي مع خالتها تحية كاريوكا إلى السودان لعرض مسرحية "روبابيكيا"، وكانت وقتها تقام بطولة أفريقيا لكرة القدم، وهناك تعرفت على حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر "​حسن مختار​".


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وقبل سفر رجاء إلى مصر مجددا، طلب منها صورة شخصية فكتبت له عليها "إلى من تمنيت أن أقضى معه عمرى كله" وطلب منها فى الطائرة أن تتزوجه.


وبعدها اشتريا خواتم الزواج ليكتب الجواهرجى اسمه على الخاتم "حسن مختار"، وهو الخاتم الذى ظل معها لسنوات طويلة، وقد تم الزواج فى العام نفسه، واستعارت من صديقتها فى ذلك الوقت الفنانة سهير البابلى فستان الزفاف "بلوزة وجيبة" ارتدتهما ليلة الزفاف.


بعدها أنجبت رجاء الجداوى منه ابنتها الوحيدة أميرة ولديها حفيدة تدعى روضة، ونشرت رسالة لزوجها الراحل حسن مختار قالت من خلالها "الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدًا من غيرك أفتقدك في كل شيء".


ورحلت رجاء في 5 يوليو 2020 عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. 


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