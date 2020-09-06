استشاري طب نفسي: سن المراهقة يبدأ من 9 سنوات في الجيل الحالي.. فيديو

قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، إن الأم يجب أن تعرف التربية وأنماط التربية، مؤكدة أن التربية السليمة تحتاج إلى تعاون من جميع جهات المجتمع.





وأضافت سالي الشيخ خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأجيال كلما تطورت أصبحت تربيتهم أصعب وهذا بسبب الانفتاح الالكتروني وانفتاح السوشيال ميديا.





، أن الشباب والأطفال والمراهقين يتعرضون اليوم الي اشياء لم نكن نتعرض لها في الماضي . وأوضحت سالي الشيخ والأطفال





وتابعت أنه في الماضي كان سن المراهقة يبدأ من سن 13 سنة أما اليوم يبدأ من سن 9 و10 سنوات.





واستطردت أن الأطفال اليوم أصبح لديهم انفتاح كبير في المعلومات، ومن الممكن ان يكونوا على علم بكل شيء ونحن نظن انهم لا يعلمون شىء.





وأكدت أنه من الضروري أن نلبي طلبات الأطفال وهذا بالتوازي مع المرحلة العمرية بالإضافة إلى رقابة معينة من الأهل .