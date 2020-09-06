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فن

مها أحمد تنجو من حادث سير على طريق الساحل الشمالي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
مها أحمد
مها أحمد
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محمد نحلة

أعلنت الفنانة مها أحمد عبر حسابها على فيسبوك عن نجاتها من حادث سير فى طريق الساحل الشمالى.


وكتبت مها أحمد "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".


وكانت مها أحمد، احتفلت بعيد ميلادها ، وذلك على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة. 


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حضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.


ومن جهتها، أعربت مها أحمد، عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركة "7DRK Media" و"الشاعر"، مؤكدة أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات. 

الحمد لله على كل شيء كنت هعمل حادثه فظيعه فطريق الساحل ورب العرش نجانى الحمد لله

Posted by Maha Ahmed on Saturday, 5 September 2020
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